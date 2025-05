San Marino. I saldi e le insidie dell’on-line, UCS: in aumento i raggiri legati a siti fotocopia, occhio  anche al contrassegno

Il periodo natalizio è quasi alle spalle mentre la stagione dei raggiri purtroppo non finisce mai. Entriamo infatti in un periodo ‘delicato’, quello dei saldi, dove è importante non farsi prendere la mano e fare acquisti ragionati che siano effettivamente convenienti. Pesa ancora sui bilanci familiari l’onda lunga dell’inflazione, vale a dire che la cifra destinata allo shopping in occasione dei saldi si è per forza di cose assottigliata rispetto al passato, questo anche a causa degli scenari incerti e dei timori legati a possibili aumenti delle utenze.

Nemmeno chi vende del resto vive un bel momento dato che i guadagni hanno risentito di temperature che non hanno favorito l’acquisto dei capi invernali. C’è chi dunque con i saldi rinuncerà ad una parte di guadagno e chi magari proverà con dei trucchetti a far ricadere sul consumatore finale il gap per le mancate vendite. I truffatori si annidano però soprattutto nella rete dove per esempio tramite il raggiro dei siti fotocopia, si spacciano per il proprio negozio o marchio di fiducia allettando il possibile acquirente con prezzi esageratamente bassi e incassando i bonifici senza poi tuttavia spedire nulla.

La regola d’oro è quella di diffidare di prezzi troppo bassi e di confrontare sempre il prezzo scontato con quello pieno.

Sempre le vendite on-line giocando sul pagamento alla consegna mietono tantissime vittime che non avendo modo di controllare subito il contenuto del pacco, rischiano di ricevere merce difforme da quella ordinata senza che del proprio acquisto resti traccia e quindi perdendo ogni diritto alla restituzione dei soldi.

Sono tantissimi purtroppo i siti on-line che raggirano gli acquirenti con trucchi collaudati. Frattanto con l’aumento degli acquisti aumentano anche le truffe con carte di credito per cui UCS rinnova la raccomandazione di non fornire mai a nessuno i propri codici o i propri dati personali.

“È importante – affermano il vicepresidente di UCS Francesca Busignani e il coordinatore Olga Mattioli – essere ben consapevoli come consumatori che anche con i saldi, i diritti restano gli stessi. Vale a dire che se il prodotto acquistato presenta dei difetti è sempre possibile richiedere che venga cambiato”.

San Marino 04/01/2023 Unione Consumatori Sammarinesi