San Marino. I Segretari di Stato Mularoni e Lonfernini hanno incontrato i concittadini di Detroit

Due gli appuntamenti organizzati per le celebrazioni di Sant’Agata: un evento al San Marino Social Club e un incontro presso la sede della Comunità

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni a Detroit ospiti della locale Comunità dei Sammarinesi e del San Marino Social Club. Nella serata di sabato i due membri di Governo hanno preso parte, su invito del Consolato e del San Marino Social Club all’evento organizzato dal Presidente Mauro Bianchini, il Vice Presidente Sandro Vincenti e dai soci per le celebrazioni di Sant’Agata nella sede di Troy nota per la sua architettura che richiama Palazzo Pubblico. Da 85 anni il San Marino Social Club è punto di riferimento per le famiglie sammarinesi emigrate negli Stati Uniti d’America, numeroso il pubblico che ha ascoltato gli interventi di saluto dei due Segretari di Stato.

Ieri, prima del rientro a San Marino, le celebrazioni si è spostata nella sede della Comunità dei sammarinesi di Detroit, la più grande delle 25 comunità riconosciute nel mondo con oltre 1400 iscritti. Il Presidente Marie Maiani Giulianelli, il Vice Presidente Michael Terenzi e il Console Vincenzina Toccaceli Crescentini hanno invitato le autorità sammarinesi ad incontrare i sammarinesi residenti nella zona presso il San Marino Banquette Hall.

Ad accompagnare i Segretari di Stato Lonfernini e Mularoni anche i Consiglieri Giancarlo Venturini e Manuel Ciavatta.