San Marino. “I Viaggi del Cuore” su Canale 5: alla scoperta del Cammino del Santo Marino. Sabato 31 maggio, alle ore 9:30

Sabato 31 maggio, alle ore 9:30, su Canale 5, andrà in onda la puntata de «I viaggi del Cuore» dedicata alla Repubblica di San Marino. Le telecamere del programma culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, ci condurranno nel cuore di San Marino, lungo il Cammino del Santo Marino, alla scoperta di un itinerario di riflessione e di fede che ripercorre i passi del Santo fondatore e patrono della Repubblica più antica del mondo. Attraverso paesaggi naturali mozzafiato, luoghi carichi di storia e di testimonianze della devozione al Santo, il percorso si snoda tra cultura, storia e tradizione raccontando la straordinaria leggenda di Marino. Tanti gli interventi speciali e gli approfondimenti, tra i quali quello di S.E. Mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, per un confronto ricco di contenuti sul significato profondo della libertà evangelica. Non mancheranno le tradizioni storiche e culturali della Repubblica, con un focus speciale sulla celebrazione del 3 settembre, giorno della fondazione dello Stato, e al suggestivo Palio delle Balestre Grandi, testimonianza vivente dell’identità sammarinese. Sarà anche un’occasione per ammirare i tesori culturali ed artistici del territorio: dall’opera del Guercino nella Chiesa di San Francesco alle esposizioni della Galleria Nazionale, fino al Museo del Francobollo e della Moneta, che racconta la storia della Repubblica attraverso francobolli e monete divenuti vere e proprie opere d’arte collezionabili. Nel cuore istituzionale di San Marino, presso il Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, illustrerà il progetto “The Lovely Place”, volto a promuovere un turismo autentico e sostenibile. Non mancherà un momento dedicato alla gastronomia locale alla scoperta dei dolci tipici sammarinesi e dei prodotti del territorio. L’appuntamento è quindi per domani mattina sabato 31 maggio, alle ore 9:30 circa su Canale 5. Dopo la messa in onda sarà possibile rivedere la puntata al seguente indirizzo: https://mediasetinfinity.mediaset.it/programmi-tv/iviaggidelcuore_SE000000000085