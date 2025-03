San Marino. IDENTITÀ SAMMARINESE – Sedicesima Edizione. Mercoledì 4 dicembre la presentazione al pubblico

ALLA REGGENZA IL NUOVO VOLUME DI IDENTITÀ SAMMARINESE

L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri è particolarmente orgogliosa di annunciare la presentazione ufficiale agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, del 16° numero dell’Annuario “Identità Sammarinese – Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”. L’evento si terrà martedì 3 dicembre, alle ore 9:30, a Palazzo Pubblico.

Nel corso degli anni, Identità Sammarinese ha mantenuto intatte le sue caratteristiche originarie, dimostrandosi una pubblicazione di grande valore culturale. Riconosciuta sia dagli studiosi che dagli appassionati, è diventata un punto di riferimento per approfondire e discutere i temi fondamentali su cui si fonda l’identità unica della Repubblica di San Marino. Questo spazio, dedicato al dialogo e alla riflessione, contribuisce a preservare e rafforzare la consapevolezza delle peculiarità storiche, sociali e culturali che rendono il Paese così speciale nel contesto internazionale.

Infatti, come scrive Maria Gloria Riva nell’introduzione al volume “Identità Sammarinese riesce ogni volta a coniugare articoli diversi in un unico intento, quello di valorizzare storia, tradizioni e nuove esperienze della Repubblica”.

Ad aprire l’Annuario del 2024 sono due Documenti di grande rilevanza: si comincia con i discorsi del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e dell’Ecc.ma Reggenza, pronunciati in occasione della visita a San Marino del 6 dicembre 2023. A seguire, vengono presentati due contributi di alto valore giuridico, pubblicati in concomitanza con il 50° anniversario della promulgazione della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”.

La sezione “Memoria” ci riporta invece agli anni di una stagione felice della Sanità Sammarinese, con il ricordo dei chirurghi dell’Ospedale di San Marino, vissuti fra l’Ottocento e il Novecento, e in particolare del prof. Pietro Emiliani.

L’Annuario prosegue con una serie di Testi che affrontano temi di grande rilevanza, spaziando dalla storia e archeologia alla bioetica e medicina, dal diritto a Dante, senza dimenticare i beni monumentali, l’arte e la resilienza sismica. Questi contributi, realizzati da autori che esplorano la realtà sammarinese attraverso le loro competenze professionali e i loro punti di vista, sono accomunati da un profondo senso di appartenenza alla comunità sammarinese. Tutti sono animati dal desiderio di esprimere la ricchezza e la bellezza del patrimonio culturale che caratterizza la storia millenaria della Repubblica.

Scrive l’avv. Luigi Lonfernini nel suo testo “…un piccolo Paese, organizzato a Città-Stato, per mantenere una sua identità nel contesto internazionale, deve saper trasmettere e tramandare alle successive generazioni quei valori che i sammarinesi hanno custodito, nel tempo, gelosamente, affinchè i giovani nel mondo globalizzato, in cui cultura ed economia si fondono, riescano a percepire che la nostra identità può essere valorizzata e riconosciuta qualora venga intesa come valore”

In questa prospettiva, l’Annuario, che sarà successivamente disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica, rappresenta un ulteriore omaggio al Paese e ai suoi Cittadini e Cittadine, che hanno contribuito a costruirne la storia.

Mercoledì 4 dicembre il nuovo 16° volume sarà presentato al pubblico dalla dott.ssa Sonia Tura, durante l’incontro che si terrà alle ore 17, presso la sede dell’Associazione Nazionale Industria Sammarinese.