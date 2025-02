San Marino. Il 20 febbraio si celebra Giornata mondiale della giustizia sociale: giovedì apertura speciale (ore 15 – 17) del  MERCATINO DELL’USATO PER LA SOLIDARIETÀ, centro storico Serravalle

Il 20 febbraio si celebra Giornata mondiale della giustizia sociale, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L’Onu invita gli stati membri ad aderire e a dedicare la giornata alla promozione di attività volte allo sviluppo sociale

Per l’occasione giovedì 20 febbraio apertura speciale (ore 15 – 17) del MERCATINO DELL’USATO PER LA SOLIDARIETÀ

Nel centro storico di Serravalle

Il mercatino vuol essere un piccolo/grande gesto concreto di condivisione, il ricavato del mercatino sarà destinato a sostenere realtà che operano nella condivisione di chi è nel bisogno e precisamente: –ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA DELLA VITA (che svolge il prezioso lavoro di aiuto alle mamme in difficoltà), – PADRE GIORGIO BENDER (missionario in Mozambico) per la realizzazione dell’Istituto Agrario San Francisco a Jecua (per offrire prospettive di lavoro per i giovani del luogo) – AVSI San Marino per il sostegno di opere educativi in diverse parti del mondo.

Promosso da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea