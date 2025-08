San Marino, il 21 agosto “Concerto per la Pace” della Banda Militare presso l’Ambasciata d’Italia

Sarà il giardino Renata Tebaldi dell’Ambasciata d’Italia ad accogliere, giovedì 21 agosto, il “Concerto per la Pace” della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. L’iniziativa unirà musica, memoria storica e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere messaggi di fratellanza attraverso l’arte e il sostegno concreto a progetti umanitari.

Fondata nel giugno 1843, la Banda Militare sammarinese ha origine come “Concerto Militare” associato alla Milizia Uniformata, mantenendo ancora oggi un ruolo centrale nella vita culturale e istituzionale del Paese. Il concerto del 21 agosto rappresenta un’occasione speciale per apprezzare il valore artistico e simbolico di questa formazione storica.

Nel corso della serata sarà attivata anche una raccolta fondi a favore della Onlus “Carità senza confini”, realtà sammarinese impegnata in progetti di cooperazione internazionale, in particolare per lo sviluppo delle comunità africane. Le donazioni saranno completamente volontarie e potranno essere effettuate online tramite un link dedicato fornito dagli organizzatori.

L’ingresso all’evento è su invito