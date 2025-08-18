San Marino, il 29 agosto Francesco Marinelli Presenta “Viaggio in India: in Amicizia” a Serravalle

Il Centro Sociale di Dogana e la Giunta di Castello di Serravalle invitano la cittadinanza a un evento pubblico e gratuito che si terrà venerdì 29 agosto alle ore 17:45 presso la BiblioBaita, situata nel Parco Laiala di Serravalle.

Protagonista della serata sarà Francesco Marinelli, autore del libro appena pubblicato Viaggio in India: in amicizia , un’opera che narra un viaggio in India compiuto trentotto anni fa, rivissuto attraverso il filtro dell’amicizia, delle emozioni e dei ricordi.

Durante l’evento, Marinelli condividerà con il pubblico aneddoti, sentimenti e riflessioni personali legati a quell’esperienza unica, definita dallo stesso autore come “un’avventura” e “un modo di viaggiare che oggi non esiste più”. L’incontro promette di essere un momento di dialogo e confronto, arricchito da uno spazio dedicato alle domande del pubblico.