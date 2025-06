San Marino, il 29 e 30 luglio va in scena il basket 3×3: al via il torneo “From the Streets to the Olympics” della Federbasket

La Federazione Sammarinese Pallacanestro organizza il 29 e 30 luglio prossimi a Fonte dell’Ovo un torneo 3×3 davvero particolare. L’evento, registrato ufficialmente nel circuito internazionale FIBA 3×3 e FIP (la federazione italiana), rappresenta una importante occasione di sviluppo per il basket nostrano e un’opportunità imperdibile per vivere da vicino lo sport più urbano e inclusivo del pianeta.

Seguendo infatti la strategia FIBA “Women in Basketball” (2019-2027) che promuove la parità di genere nello sport, l’evento dedica particolare attenzione alla crescita del settore femminile, offrendo alle atlete le stesse opportunità, visibilità e condizioni competitive dei colleghi maschi.

L’INNOVAZIONE DEL TORNEO CORPORATE

Un’altra novità accattivante è l’introduzione della categoria Corporate, specificatamente pensata per le imprese che desiderano vivere il basket come momento di team building. Ogni azienda potrà allestire una squadra per sfidarne altre in un contesto sportivo davvero inedito che trasforma la competizione in un’esperienza di crescita collettiva volta a cementare lo spirito di gruppo.

“Il 3×3 incarna perfettamente i valori di inclusività e innovazione che vogliamo promuovere:”, – conferma Luca Liberti, presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro -. “Questo torneo dimostrerà che il basket è davvero uno sport divertente e alla portata di tutti. Dalla categoria femminile, che rappresenta il futuro della nostra disciplina, fino al mondo Corporate il motto della Federazione Internazionale ‘From the streets to the Olympics’ si realizza compiutamente qui a San Marino, dove cerchiamo di costruire un ponte tra il basket di strada e l’eccellenza olimpica.”

LO SPIRITO URBANO DEL 3X3

Il 3contro3 è il numero 1 tra gli sport di strada al mondo, grazie alla sua facilità di accesso: bastano un canestro, un pallone e sei giocatori per dare vita a una competizione elettrizzante. In più, l’atmosfera “festival”, con speaker, DJ e animazione, trasforma ogni partita in un’esperienza coinvolgente anche per chi assiste, al di là del puro aspetto agonistico.

CATEGORIE E PARTECIPAZIONE

Saranno 3 le categorie che si sfideranno, come detto sia maschili che femminili:

Categorie Senior (maschile e femminile)

Categorie Giovanili (Under 14, Under 16, Under 18 – maschili e femminili)

Categoria Corporate (novità assoluta per il team building aziendale)

I raggruppamenti verranno confermati entro il 24 luglio in base alle adesioni ricevute.

UN EVENTO FIBA 3X3 E FIP UFFICIALE

L’evento, registrato ufficialmente nei circuiti FIBA 3×3 e FIP, permetterà a tutti i partecipanti di ottenere punti ranking validi a livello internazionale, aprendo potenziali strade verso competizioni di livello superiore, fino al sogno olimpico.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tutte le info e modulo per iscrizioni si trovano sul sito www.fsp.sm

Comunicato stampa