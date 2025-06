San Marino, il 4 luglio arriva l’ASLEM LIFE NIGHT: musica, food truck e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo

Una serata all’insegna della musica, della convivialità e della solidarietà. ASLEM – Associazione Sammarinese di Volontariato, impegnata nella promozione della donazione di midollo osseo e nel sostegno alla ricerca in ambito oncoematologico, annuncia l’organizzazione della prima edizione dell’ASLEM LIFE NIGHT.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà venerdì 4 luglio 2025 a partire dalle ore 18.30 presso l’area dell’ex tiro a volo di Murata, in Via del Serrone 65, ed è realizzato in collaborazione e con il patrocinio delle Giunte di Castello della Città di San Marino e di Borgo Maggiore.

ASLEM LIFE NIGHT sarà un momento pensato per celebrare l’inizio dell’estate in modo coinvolgente e consapevole: dj set, food truck e una forte componente informativa dedicata al tema della donazione del midollo osseo.

Durante la serata, è previsto un momento informativo dedicato alla donazione, con la presenza di operatori sanitari accreditati che, per tutta la durata dell’iniziativa, svolgeranno colloqui anamnestici con i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interessati a diventare potenziali donatori di midollo osseo, offrendo così una speranza concreta di vita ai pazienti oncoematologici in attesa di trapianto.

“Vi aspettiamo numerosi!” è l’invito che ASLEM rivolge a tutta la cittadinanza per partecipare a questa serata speciale, che unisce intrattenimento e impegno civile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’Associazione ASLEM.