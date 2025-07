San Marino, il 4 luglio celebra il ventennale delle relazioni diplomatiche con il Perù con mostra e film dedicati

La Repubblica di San Marino si prepara a festeggiare un importante traguardo diplomatico: il ventesimo anniversario delle relazioni ufficiali con la Repubblica del Perù. Venerdì 4 luglio 2025, infatti, si terranno una serie di eventi commemorativi promossi dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata del Perù presso San Marino, l’Ambasciatore designato di San Marino presso il Perù e gli Istituti Culturali sammarinesi.

Al centro delle celebrazioni sarà l’inaugurazione, alle ore 18:00 presso Palazzo Graziani, della mostra fotografica intitolata “SHIPIBO-KONIBO – Ritratti del mio sangue”. La mostra proporrà una raccolta di scatti dedicati al popolo della foresta peruviana Shipibo-Konibo, accompagnati da immagini selezionate di paesaggi, fauna e danze tradizionali del Perù. L’ingresso sarà libero e la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 29 luglio 2025.

L’apertura ufficiale vedrà gli interventi del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dell’Ambasciatore della Repubblica del Perù a San Marino, S.E. Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velásquez. A seguire, è previsto un rinfresco con specialità gastronomiche sia peruviane sia sammarinesi, per un momento di scambio culturale e conviviale.

Le celebrazioni proseguiranno nel corso della serata presso il Teatro Titano, dove alle 21:00 sarà proiettato il film “L’eredità di Flora”, una pellicola che racconta la vita e l’impegno di Flora Tristán, figura storica peruviana nota per il suo ruolo di scrittrice, attivista e pioniera nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle donne.

L’invito a partecipare a queste iniziative è rivolto a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito agli eventi. La Segreteria di Stato sottolinea l’importanza di questa ricorrenza come momento di rafforzamento delle relazioni culturali e diplomatiche tra San Marino e Perù, rinsaldando i legami tra i due Paesi.