San Marino. Il benessere non va in pensione: nuova collaborazione tra la Federazione  Sammarinese Golf e le Federazioni Sindacali Pensionati

    Il benessere non va in pensione: nasce una nuova collaborazione tra la Federazione  Sammarinese Golf e le Federazioni Sindacali Pensionati di San Marino, insieme per  promuovere il benessere e l’invecchiamento attivo. 

    La Federazione Sammarinese Golf, la Federazione Nazionale Pensionati  Sammarinesi (FNPS) CDSL, la Federazione Unitaria Pensionati Sammarinesi  (FUPS) CSdL e la Federazione Pensionati USL hanno sottoscritto, il 22 settembre  2025, un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere la pratica del golf come  strumento di benessere, socializzazione e invecchiamento attivo per la popolazione  pensionata. 

    L’accordo nasce dalla consapevolezza che uno stile di vita dinamico, anche nella fase  del pensionamento, è fondamentale per il mantenimento della salute psico-fisica e per  una migliore qualità della vita.  

    Il golf, sport adatto a tutte le età, è stato scelto come strumento ideale per unire  attività fisica moderata, benessere mentale e socializzazione, in un contesto naturale  stimolante e accogliente. 

    Camminare all’aria aperta, mantenere la concentrazione, muovere il corpo in modo  armonico: tutti questi elementi contribuiscono a migliorare la salute cardiovascolare,  la coordinazione motoria e il tono muscolare. Inoltre, e non meno importante, il golf  favorisce il benessere mentale facilitando le relazioni sociali, contrastando la  solitudine e stimolando la mente. 

    Il protocollo prevede l’organizzazione congiunta di un evento promozionale  denominato “Open Day Golf & Benessere”, con due edizioni annuali articolate su  due giornate ( un pomeriggio e una mattina). Durante l’evento saranno proposte: 

    • lezioni introduttive gratuite per neofiti, 
    • incontri con istruttori qualificati, 
    • dimostrazioni pratiche sul campo, 
    • momenti di socializzazione, 
    • una gara dimostrativa amichevole con squadre miste di esperti e pensionati.

    Le attività si svolgeranno presso il campo Pitch & Putt 9 buche di Cà Montanaro,  immerso in una delle zone più naturali e panoramiche della Repubblica. 

    La partecipazione all’Open Day sarà gratuita, con possibilità di aderire al  programma dedicato “Golf per Pensionati”, che prevede agevolazioni e sconti sulla  pratica sportiva nei due anni successivi. 

    “In un periodo storico in cui il tema dell’invecchiamento attivo è sempre più  centrale, questa iniziativa rappresenta un’occasione concreta per incentivare uno  stile di vita sano, attivo e socialmente ricco anche dopo il pensionamento. Questa  iniziativa è solo l’inizio di un percorso che mette al centro le persone e la qualità  della loro vita.” – dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle Federazioni.”  

    Con questo accordo, la Federazione Sammarinese Golf e le Federazioni Sindacali  Pensionati si impegnano a promuovere una cultura del benessere e a favorire nuove  occasioni di incontro, attività fisica e crescita personale per tutte le persone in età  pensionabile.

