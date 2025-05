San Marino. “Il calcio sammarinese 2022-2024: Estasi europee”. La FSGC pubblica il decimo volume sull’attività calcistica sammarinese

“Il calcio sammarinese 2022-24: Estasi europee” è la decima pubblicazione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e per la prima volta ripercorre l’attività di calcio e futsal sammarinese nell’arco di un triennio. All’interno del libro si possono rintracciare eventi, statistiche, foto e numeri dalla stagione 2021-22 a quella attualmente in corso. Il libro è il primo completamente redatto dall’Ufficio Stampa della Federcalcio di San Marino, coordinato da Luca Pelliccioni – coautore del volume insieme agli omologhi Alberto Menghi e Giacomo Scarponi.

L’attività della FSGC, dei suoi club e associazioni affiliate è descritta in 784 pagine a colori, attraverso statistiche e foto, senza tralasciare nessuna area o settore: dall’attività nazionale a quella internazionale, passando per quella femminile e giovanile, fino al futsal. Spazio anche agli aspetti di politica del calcio ed innovazione aziendale e commerciale, senza dimenticare strutturazione organizzativa e progetti di respiro nazionale ed europeo cui la FSGC ha aderito o che ha avviato negli ultimi tre anni.

“Il calcio sammarinese 2022-24: Estasi europee” promuove più d’una novità rispetto alle edizioni precedenti. Il tema forte, come si evince dal decimo titolo della collana, è quello dell’attività internazionale. I club sammarinesi partecipano ininterrottamente da un quarto di secolo alle competizioni UEFA loro dedicate, mentre sul fronte delle Nazionali questo triennio non ha precedenti: dal debutto della neonata Under 16 Femminile ai successi della Nazionale di San Marino in Nations League, in grado di catalizzare l’attenzione dei media più importanti del mondo. All’interno del volume trovano spazio per la prima volta le finali dei Campionati Sammarinesi Under 12, oltre allo storico ed alle statistiche complete di giocatori ed allenatori nelle competizioni UEFA per club, ma anche delle Nazionali Under 21 e di futsal.

Un volume più ricco e completo, da sfogliare per rivivere tre anni di impareggiabili soddisfazioni sportive che hanno portato alla promozione della Nazionale di San Marino nella Lega C di UEFA Nations League, grazie a due vittorie ed un pareggio nelle sfide con Liechtenstein e Gibilterra. A rendere indimenticabile questa prima volta, la FSGC ha scelto di vestire il libro proprio con la maglia che ha regalato le più grandi gioie nella storia della Nazionale: la copertina, come il pattern di tante pagine del libro, è ripreso da quello della divisa dei Titani.

Progetto grafico, impaginazione e design della copertina sono tutti made in San Marino, a cura di Studio Monnom.

