San Marino. Il “Chiringuito Faetano Spettacoli” continua il viaggio e l’ 11 luglio vi porta “A spasso per l’Europa!”

Questo è il tema della serata dedicata alla musica, arte , sapori e cultura dell’Europa.

Il programma di giovedì 11 luglio prevede:

19:00 apertura chiringuito, stand di artisti e artigiani, stand gastronomico e intrattenimenti per i più giovani con sculture di palloncini e truccabimbi

19:15 inizio spettacoli (fino alle 24)

SPETTACOLI Drummers in Faetano (allievi del corso di batteria), Maddy e la sua chitarra (breve viaggio in Europa sulle note della chitarra classica), Ginnastica Artistica San Marino (esibizione di ginnastica ritmica), Different Soul (teen cover band dei Queen), Luca Regina (La magia che fa ridere),T.I.F. Teatro Instabile Faetano (Viva l’Espagna! Con Linda y sus Brugiamessas” recitazione comica), Margaritas Flamenco ( baile flamenco dell’Andalusia ), Emerald Echoes+ Free Irish Set (Band si musica irlandese e scuola di danze irlandesi), I Treni a Vap (band faetanese di musica italiana)

ESPOSIZIONI Moonland (creazione di gioielli con vetro, metallo e fuoco), Lucy Lucilla (legno, fuoco, cuoio, resine epossidiche per oggettistica decorativa), Elena Bianchi (creazione di borse), Pietro Gasperoni (disegno a matita… e gomma), Roby Bianchi (paesaggi a carboncino), Loredana Mularoni (passione per l’acquerello) Daniela Moroni (foto sul tema “ no alla violenza sulle donne”),Dafne Parodi (da grande farò la pittrice).

GASTRONOMIA Chiringuito Faetano (aperitivi e bevande) Stand La Delizia ( patatine fritte e piadine etc.)

La prossima serata : giovedì 18 luglio “magie d’Oriente”.

Gli intenti dell’evento sono certamente quello di offrire piacevoli serate di intrattenimento, ma anche e soprattutto quello di riavviare un motore di coinvolgimento degli abitanti del Castello, soprattutto i più giovani (dai quali peraltro lo scorso anno era venuta l’idea del chiringuito in piazza), nella organizzazione e preparazione di questa e altre manifestazioni e così creare occasioni di incontro per gustare il piacere di collaborare fra “vicini di casa”.