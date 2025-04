San Marino. Il ciclismo si rifà il look e pensa ad Andorra

Nuovo luogo e nuova identità per la Federazione Sammarinese Ciclismo, che ha svelato in conferenza stampa il logo rinnovato in vista dell’appuntamento più importante di questa stagione, i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra.

Nel logo si contraddistinguono alcuni elementi tipici della Repubblica di San Marino, come le tre torri e il monte Titano, unite al telaio di una bicicletta con i colori che richiamano la bandiera sammarinese biancazzurra e il cielo che sovrasta il Titano, e l’oro, riferimento allo stemma di San Marino.

“Grazie a questa combinazione di elementi, il logo rappresenta i valori di tradizione, passione e spirito competitivo, incarnando l’anima del ciclismo sammarinese e il prestigio delle competizioni che hanno attraversato il Titano”, ha detto il presidente federale, Valter Baldiserra.

Il ciclismo torna ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 7 anni dopo l’ultima volta. Si correva a San Marino nel 2017 e, proprio come in quell’occasione, la Federazione ha presentato anche le nuove maglie con le quali i ciclisti che saranno scelti a prendere parte affronteranno le strade andorrane.

Nel frattempo, gli atleti continuano la loro preparazione ai Giochi con gare e attività in palestra, cercando di ottenere il minimo di qualificazione, seguiti costantemente dal commissario tecnico Maurizio Tura.