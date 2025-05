San Marino, il collettivo “San Marino per la Palestina” promuove un incontro sul ruolo della Corte Penale Internazionale nel conflitto in corso

Sabato 10 maggio alle ore 17.30, presso la sala polivalente del castello di Murata, si terrà un evento di riflessione e approfondimento sul ruolo della Corte Penale Internazionale (CPI) nel contesto del conflitto israelo-palestinese. L’incontro, promosso dal collettivo San Marino per la Palestina con il patrocinio di quattro Segreterie di Stato – Affari Esteri, Interni, Istruzione e Cultura, Giustizia – è intitolato “Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale? – Come funziona la CPI: opportunità, sfide e scenari futuri rispetto all’attualità del caso palestinese”.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di ospiti autorevoli: la prof.ssa Alessandra Annoni, esperta di Diritto Internazionale e docente all’Università di Ferrara; il dott. Yousef Hamdouna, operatore umanitario proveniente da Gaza; e l’avv. Antonella Mularoni, membro del Consiglio Grande e Generale, già Segretaria di Stato per gli Affari Esteri e Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’obiettivo dell’evento è promuovere una riflessione collettiva sulle implicazioni giuridiche e politiche legate all’intervento della CPI nella crisi palestinese, in particolare alla luce delle recenti decisioni del governo israeliano che prefigurano un’occupazione totale della Striscia di Gaza e la deportazione della popolazione civile.

La serata sarà arricchita da un aperitivo a buffet a offerta libera: l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. Per i bambini dai 5 anni in su sarà inoltre organizzato un laboratorio interattivo all’aperto (meteo permettendo), offrendo così un momento educativo e ricreativo parallelo ai lavori principali.

L’iniziativa è realizzata con il supporto delle Giunte di Castello di Città, Serravalle, Faetano e Montegiardino, nonché di numerose realtà associative e commerciali tra cui Titancoop, Assopace Palestina, Fondazione Oltre, Funivia Caffè, Coordinamento Rimini Palestina e la Ludoteca di Acquaviva.