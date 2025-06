San Marino. Il Comitato A.N.I.M.A. saluta con immenso dolore Murdock, il labrador morto per mano di qualcuno che non conosce né rispetto né compassione

Ciao Murdock, amico fedele e cuore grande!

Oggi il Comitato A.N.I.M.A. saluta con immenso dolore Murdock, labrador di 5 anni, compagno fidato, membro prezioso della nostra squadra cinofila di Protezione Civile, per tutti noi, molto più di un cane: un’anima gentile, sempre pronta a dare tutto per aiutare gli altri.

Murdock non era solo un soccorritore: era una presenza costante, una forza silenziosa, un amico vero. Ci hai lasciato troppo presto, e lo hai fatto per mano di qualcuno che non conosce né rispetto né compassione. Un’ingiustizia che fa male, tanto.

La comunità intera perde oggi un valore immenso, un punto fermo. Ma il tuo esempio resta: resteranno i tuoi occhi attenti, il tuo entusiasmo instancabile, la tua missione portata avanti ogni giorno con amore.

Siamo vicini con tutto il cuore a Rosa Fiore, Massimiliano Ceccarini e alla tua compagna di avventure Teha, a cui mandiamo un grande abbraccio e l’augurio sincero di rimettersi presto. Ci auguriamo che possa continuare, anche per te, quella che era ed è la vostra splendida missione.

Buon ponte, Murdock.

Comitato A.N.I.M.A.