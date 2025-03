San Marino. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in prima linea per contrastare ogni forma di violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ribadisce la propria ferma condanna ad ogni forma di violenza.

A tal proposito, nel rinnovare il proprio impegno al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o di orientamento sessuale a salvaguardia degli appartenenti del movimento sportivo sammarinese, il CONS sta elaborando un regolamento di Safeguarding. Tale protocollo, in accordo con le normative dettate dal CIO, intende disciplinare alcuni strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, garantendo il diritto di partecipare alla pratica sportiva in un ambiente sicuro e inclusivo.

Sui profili social del Comitato Olimpico verrà lanciata una campagna per contrastare ogni forma di violenza.