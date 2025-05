San Marino. Il Comites esprime soddisfazione per l’organizzazione del corso di formazione per Guida Turistica e Accompagnatore Turistico

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei accoglie con favore la notizia dell’avvio del corso di formazione per Guida Turistica e Accompagnatore Turistico organizzato dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, che avrà inizio il prossimo mese di marzo. Il percorso formativo è rivolto a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, legislativo, architettonico, archeologico e naturalistico della Repubblica di San Marino e si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per accedere all’esame di abilitazione professionale di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico.

“Grazie al corso”, dichiara Amadei, “si aprono nuove opportunità di carriera anche per i cittadini italiani residenti a San Marino che attendono dal 2014 la pubblicazione del bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione. Negli ultimi tempi anche grazie al boom di presenze di visitatori che si è registrato a San Marino queste figure professionali sono sempre più richieste ed il radicale mutamento delle attitudini e delle scelte del turista comporta la necessità di una formazione professionale capace di fornire gli strumenti e le soft skills adeguate per destreggiarsi in un mercato sempre più competitivo. Questo perché i progressi tecnologici hanno cambiato il modo di viaggiare, avendo la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale un peso decisivo nell’influenzare la scelta della destinazione, dell’itinerario e della struttura dove trovare sistemazione. Il turismo a San Marino ha un grande potenziale di crescita e per sfruttare appieno le opportunità offerte da questo settore, è necessario continuare a investire nella formazione della Guida Turistica e dell’Accompagnatore Turistico che sono l’immagine di San Marino, in quanto promuovono il suo patrimonio culturale, la sua storia e le sue tradizioni, trasmettendo i valori e i sentimenti dei suoi abitanti. Le meraviglie che costellano le tre torri e che fanno di San Marino un museo a cielo aperto, destano maggiormente lo stupore del visitatore se raccontate dalla Guida Turistica e dall’Accompagnatore Turistico”.

Comites San Marino