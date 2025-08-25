San Marino, il Comites incontra Gabriele Sperandio (UDC) in vista delle elezioni regionali Marche. Pensioni dei frontalieri al centro del confronto

Un incontro pubblico con Gabriele Sperandio, candidato alle elezioni regionali delle Marche del 28 e 29 settembre nella lista UDC a sostegno del candidato Presidente Francesco Acquaroli, si è svolto venerdì mattina presso la sede del Comites San Marino in Via Maestri Comacini.

A ricevere il candidato, accompagnato da Vittoriano Solazzi, Portavoce Regionale dell’UDC, e da Silvia Crinelli, esponente UDC, era presente una delegazione del Comites San Marino guidata dal Presidente Alessandro Amadei, con la partecipazione del Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dei Consiglieri Valter Bartolini e Filippo Guidi.

L’incontro, animato dalla presenza di numerosi frontalieri e cittadini italiani residenti, ha offerto un confronto improntato all’ascolto e alla discussione su problemi storicamente irrisolti, tra cui la doppia tassazione delle pensioni dei frontalieri, la mancata applicazione della legge 104 per questi cittadini, il rilascio dei documenti di identità agli italiani iscritti all’AIRE e le tematiche legate alla sanità.

Sperandio ha assicurato che, senza ricorrere a facili promesse, si adopererà sin dall’inizio della prossima legislatura per affrontare tali questioni in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, sollecitando il Governo nazionale ad adottare provvedimenti legislativi concreti. Il Portavoce Regionale Vittoriano Solazzi, già Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, ha garantito il proprio impegno affinché i primi provvedimenti legislativi della nuova legislatura affrontino prioritariamente questi temi.

Silvia Crinelli, italiana iscritta all’AIRE ed operatrice sanitaria a San Marino, è stata ringraziata per aver facilitato l’incontro.

Al termine del dibattito, il Presidente del Comites Alessandro Amadei ha sottolineato come l’iniziativa abbia rappresentato un momento di partecipazione democratica e confronto costruttivo su tematiche di grande interesse per la comunità italiana residente a San Marino.