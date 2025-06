San Marino. Il comunicato del Collegio difensivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) e del Presidente Catia Tomasetti dopo la conferma della condanna di Buriani e Celli

Il Collegio difensivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) e della sua Presidente Catia Tomasetti esprime soddisfazione per la conferma, in sede di appello, della sentenza di primo grado che ha visto la condanna del Giudice Alberto Buriani per i reati di tentata concussione, rivelazione di segreti d’ufficio e abuso di autorità, con la pena complessiva di quattro anni di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Analogamente, è stata confermata la condanna a un anno di reclusione per Simone Celli (con pena sospesa), per tentata concussione ai danni della Presidente Catia Tomasetti, oltre alla condanna al risarcimento delle parti civili e spese processuali. In questo contesto, BCSM e la sua Presidente Tomasetti hanno agito con coraggio e fermezza, in difesa della legalità e dell’interesse pubblico. Ora che la verità è stata acclarata, ci auguriamo di non dover più assistere ad attacchi strumentali, denigratori e intimidatori contro chi da sempre ha lavorato, pagando un prezzo molto alto, affinché la giustizia potesse fare il suo giusto corso.

Avv.ti Maria Selva, Tania Ercolani e Filippo Cocco