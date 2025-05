San Marino. Il Congresso di Stato sull’elezione del Sommo Pontefice Leone XIV

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha appreso con profonda partecipazione e sentimenti di gioia la notizia dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice da parte del Collegio Cardinalizio riunito in Conclave. Dal comignolo della Cappella Sistina, la fumata bianca ha annunciato al mondo l’esito del discernimento cardinalizio, indicando nella figura del Cardinale Robert Francis Prevost il 267° successore di Pietro. Il nuovo Vescovo di Roma ha scelto il nome di Leone XIV.

Tale solenne momento per la Chiesa Cattolica risuona con particolare intensità nella Repubblica di San Marino, le cui radici storiche, culturali e spirituali sono profondamente intrecciate con i valori cristiani e la vicinanza alla Sede Apostolica. L’elezione del nuovo Pontefice rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la comunità dei fedeli in tutto il mondo e per l’intero scenario globale, chiamando a raccolta speranze e attese per il cammino futuro.

Nel porgere al Neoletto Pontefice, Sua Santità Leone XIV, le più sentite felicitazioni a nome del Governo e del popolo sammarinese, il Congresso di Stato desidera esprimere voti augurali per l’alto ministero che si appresta a intraprendere. La vasta esperienza maturata dal Cardinale Prevost, con un percorso umano e pastorale che ha toccato diverse realtà geografiche e istituzionali, dal servizio missionario in Sudamerica agli importanti incarichi in seno alla Curia Romana, inclusa la Prefettura del Dicastero per i Vescovi, costituisce un patrimonio prezioso al servizio della Chiesa Universale.

La Repubblica di San Marino guarda con fiducia al Pontificato di Leone XIV, confidando nella sua guida illuminata per affrontare le sfide complesse del tempo presente. In particolare, facciamo nostre le sue prime parole e il suo accorato appello a “costruire ponti” e a cercare una “pace disarmata e disarmante”. Auspichiamo che il suo magistero possa ispirare percorsi di pace genuina, giustizia e solidarietà, promuovendo instancabilmente il dialogo e l’incontro tra i popoli e ponendo sempre al centro la dignità della persona umana e il bene comune.

In questo momento di rinnovamento per la Sede Apostolica, la Repubblica di San Marino conferma i vincoli di amicizia e di rispetto che da sempre la legano alla Santa Sede, con la quale condivide l’impegno per la promozione dei valori universali e per un futuro di maggiore serenità e cooperazione tra i popoli.

Il Congresso di Stato rinnova a Sua Santità Leone XIV i più fervidi auguri di buon lavoro nel suo altissimo e gravoso ufficio.