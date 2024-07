San Marino. Il CONS presenta la delegazione in partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024 … di Angela Venturini

Atleti, dirigenti, tecnici sono in partenza per le Olimpiadi di Parigi con una nuova consapevolezza, sanno il che il mondo li guarda con una considerazione diversa dal passato: San Marino non è solo un piccolo Stato che al massimo può riscuotere simpatia, San Marino può andare a medaglia!

Tokio 2020 ha cambiato la storia. Ha segnato una nuova storia per gli sportivi sammarinesi. Ed questo orgoglio che brilla negli occhi e nelle parole dei massimi vertici del CONS e del Segretario di Stato che, in conferenza stampa, presentano i “magnifici 5” e con loro i rispettivi staff, pronti a difendere i colori biancoazzurri in terra francese. Sono:

Alessandra Gasparelli, 20 anni, centometrista, medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo, titolo under 20 nel tricolore outdoor, medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati.

Giorgia Cesarini: che dopo Londra 2012 riporta il tiro con l’arco sammarinese ai Giochi Olimpici dopo aver migliorato il record nostrano nelle ultime due stagioni e dopo aver scalato il ranking italiano, dove attualmente occupa la decima posizione. Ai recenti Campionati europei indoor ha stabilito il nuovo record nazionale, portandolo a 649, superando anche quello maschile.

Loris Bianchi, campione di nuoto nei 400 stile libero, già detentore di tre record nazionali in vasca lunga. Bronzo nei 1.500 stile libero ai Giochi del Piccoli Stati del 2019 e incetta di medaglie nel 2023 a Malta.

Alessandra Perilli, la ragazza d’oro del tiro a volo. Ha conquistato le prime due medaglie olimpiche per San Marino a Tokio; un bronzo nel trap e un argento nel mixed team con Gian Marco Berti. Un oro e un argento nella finale della Coppa del mondo; e una lunga serie di ori, argenti e bronzi in numerose gare internazionali.

Myles Nazem Amin: nato e cresciuto nel Michigan, medagli di bronzo nella lotta libera a Tokio, più una lunga serie di successi in altre prestigiose gare internazionali. Solo lui era assente alla presentazioni per problemi di volo da New York.

Tutti splendidi nella loro gioventù, nella loro bravura, nelle elegantissime divise di Giorgia Boutique. Tutti egualmente emozionati e con il sogno di portare a casa altre prestigiose medaglie.

A ben guardare, come ha fatto notare il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, le tre medaglie di San Marino nella scorsa edizione dei Giochi Olimpici corrispondono a una medaglia ogni 11 mila abitanti: nessun Paese al mondo può vantare un siffatto record! C’è davvero di che andare fieri, come sottolineano a più voci e con diverse sfumature il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, il capo missione Christian Forcellini, il Segretario generale Cons Eros Bologna, il capo ufficio stampa Massimo Boccucci.

Sarà una grande sfida per San Marino, che per la sedicesima volta si presenta alle Olimpiadi, con tre donne e due uomini (gender equality rispettata), di cui tre giovanissimi alla prima esperienza e due veterani con un lungo palmares di medaglie. La Francia è decisa a stupire il mondo con la sua capitale aperta per la cerimonia iniziale del 26 luglio, con 180 barche per trasportare 14.500 atleti lungo 6 chilometri attraverso la Senna fino alla Tour Eiffel, uno spettacolo da mozzare il fiato. Il calendario delle gare già stilato, si comincia già alla vigilia, il giorno 25, con il tiro con l’arco. A seguire tutti gli altri sport, che si potranno ammirare dagli schermi di RTV, emittente ufficiale di San Marino a Parigi. Poi ci sarà anche la Reggenza, perché i Giochi sono un messaggio di pace e di collaborazione internazionale. Agli atleti, il compito di rappresentare non solo il meglio dello sport nostrano, ma un’intera comunità che tifa per loro.

Angela Venturini