San Marino, il Consolato USA di Firenze arriva ad Acquaviva per assistere i cittadini americani

Opportunità importante per i cittadini statunitensi residenti o presenti sul Titano: venerdì 19 settembre sarà infatti possibile usufruire dell’assistenza del Consolato Generale USA di Firenze, che per l’occasione sarà a disposizione presso la Sala del Castello di Acquaviva dalle 10:00 alle 13:00.
Lo comunica la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, sottolineando che non sarà possibile effettuare prenotazioni anticipate: l’accesso avverrà esclusivamente in ordine di arrivo.
“Invitiamo i cittadini interessati a presentarsi muniti di tutta la documentazione necessaria, poiché in mancanza anche parziale dei requisiti, non sarà possibile procedere con il rinnovo o il rilascio del passaporto” specifica l’Ufficio Stampa della Segreteria.
I servizi disponibili: rinnovo e rilascio del passaporto
Il Consolato offrirà la possibilità di:
- Rinnovare passaporti adulti scaduti da non oltre 5 anni, tramite il modulo DS-82, allegando copia del documento scaduto, foto recente 5×5 cm e la ricevuta di pagamento di 130 dollari.
- Richiedere un nuovo passaporto nel caso in cui quello precedente sia scaduto da oltre 5 anni o si tratti della prima emissione decennale, tramite il modulo DS-11 e con presentazione della documentazione di cittadinanza (certificato di nascita emesso negli USA, naturalizzazione, cittadinanza). In questo caso la tassa da versare è di 165 dollari.
- Nei casi di smarrimento o furto occorrerà inoltre presentare il modulo DS-64.
- Per il rinnovo dei passaporti dei minori (modulo DS-11), saranno richiesti certificati di nascita statunitensi o consular report con i nomi dei genitori, passaporto precedente, documenti identificativi dei genitori e la ricevuta del pagamento di 135 dollari. Fondamentale la presenza di entrambi i genitori per i minori di 16 anni.
Pagamenti e modalità
L’unica modalità di pagamento ammessa è quella online tramite il portale ufficiale Pay.gov, con stampa ed esibizione dell’email di conferma. Non saranno accettate altre forme di versamento.
Un’occasione preziosa
Questo servizio, che il Consolato USA ha garantito direttamente nella Repubblica di San Marino, rappresenta un’opportunità preziosa per i tanti cittadini americani che risiedono o viaggiano sul Titano, evitando loro lunghi spostamenti fino a Firenze.
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita infine chi necessiti di semplici chiarimenti a rivolgersi preventivamente al Consolato scrivendo a uscitizensflorence@state.gov, ribadendo che sul posto l’attenzione sarà concentrata esclusivamente sulle pratiche consolari.