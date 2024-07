Il Socialismo sammarinese che si presenta in queste elezioni in campo largo, anzi exstra large, è presente , più o meno anche in diversi partiti o aggregazioni. Un vero dilemma amletico per chi potrebbe votare per il partito del garofano, tanto per intenderci il discendente di quello nato sotto una quercia a Cailungo nel lontano 1893.

( Nella Foto A SX il 1° Logo storico del Socialismo Sammarinese-A DX Partito Socialista di ultima generazione)