San Marino. Il Direttivo di Libera si è riunito ieri sera, preceduto dalla prima riunione del rinnovato Gruppo Consigliare del partito

E’ stata analizzata favorevolmente la trattativa che ha portato Libera/Ps ad aderire alla nuova maggioranza di governo: un progetto politico che vedrà al centro il programma, le cose da fare e l’esclusivo impegno per il miglioramento, in particolare, della gestione del debito, del territorio e della sanità sammarinese.

Nei prossimi giorni verranno definiti gli aspetti operativi che porteranno tutto il Partito ad essere coinvolto nel prossimo Governo: un lavoro di squadra a supporto dei Segretari di Stato, degli staff e della crescita del Partito per migliorare e cambiare il Paese.

Inoltre è stato dato mandato di proseguire il lavoro per completare il quadro delle deleghe secondarie, mettendo davanti i progetti e la condivisione delle proposte.

Infine, il Direttivo ha espresso le proprie felicitazioni a tutti i Consiglieri eletti per la XXXI Legislatura, ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso di poter essere confermati come seconda forza politica del Paese e ha annunciato l’avvio dell’iter per la definizione delle modalità che porteranno al prossimo Congresso di Libera, impegno che ha come obiettivo quello di rilanciare ancor più l’azione del Partito continuando a renderlo protagonista e centrale dello sviluppo dell’area riformista e progressista della Repubblica di San Marino.

Libera