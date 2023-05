San Marino. Il Direttore Generale di Zecca Vaticana in visita a Poste San Marino SpA

Il Consiglio d’Amministrazione e il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici hanno accolto oggi il Direttore della Zecca Vaticana Mauro Olivieri. Dopo un primo incontro presso la sede di Poste San Marino è stata organizzata una visita al Museo del Francobollo e della Moneta in Centro Storico.

L’incontro con il Direttore Olivieri ha gettato le basi per future sinergie e per progetti di collaborazione fra due realtà che da sempre sono riconosciute nel mondo per le loro emissioni.