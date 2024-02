San Marino. Il Faetano da mandato all’avv. Rossano Fabbri per proporre appello alla Commissione d’Appello Federale al procedimento disciplinare n. 16/2023

La Società Calcio Faetano comunica di aver conferito mandato all’Avv. Rossano Fabbri di proporre appello alla Commissione d’Appello Federale al procedimento disciplinare n. 16/2023 che ha visto sanzionato, seppur con pene minime, il presidente Gasperoni e la società stessa per responsabilità oggettiva per il mancato tesseramento di Raffaele Barretta nella passata stagione.

Come emerso agli atti dello stesso procedimento sportivo, il sig. Barretta all’epoca svolgeva attività di collaborazione per conto di diverse società sportive, e pertanto, neppure volendo, sarebbe potuto essere tesserato per una singola società.

Nella sentenza emerge anche la totale estraneità della società da altre contestazioni.

Importante l’attestazione degli organi disciplinari della Fsgc per la “leale e pronta collaborazione” della Società Calcio Faetano “sia nell’immediatezza dei fatti, sia dinnanzi all’ufficio della Procura Federale”.

Ufficio stampa

Faetano Calcio