San Marino. Il fenomeno degli assenti agli appuntamenti medici. Proposta di sanzioni per ridurre le lunghe attese da parte di un lettore

Ieri 8 aprile ero prenotato per visita oculistica alle 9.

Giungo in sala d’attesa alle ore 8,45.

Nel mentre attendo il mio appuntamento vengono chiamate due persone risultate assenti all’appuntamento. Quindi entro alle 8,55.

Ritorno in sala d’attesa affinchè si dilatano le pupille. Ancora vengono chiamate altri due nominativi anche questi assenti. In breve nell’arco di tempo dalle 8,45 alle 9,20 ben 4 assistiti non si sono presentati all’appuntamento.

Il comportamento sopra citato sicuramente è anche causa delle lunghe attese per una visita specialistica.

Non è più scusabile la dimenticanza visto il lodevole servizio di preavviso tramite sms. Ciò posto credo sia colpa anche di noi assistiti se non si collabora disdicendo gli appuntamenti con una semplice telefonata al CUP.

Non sarebbe opportuno applicare una sanzione amministrativa a questi assenti?

Probabilmente ciò potrebbe contribuire a ridurre i tempi d’attesa.

Infine sarebbe interessante conoscere le percentuali di assenti alle visite divisi per le varie discipline specialistiche.

Un lettore