San Marino. Il Festival Internazionale della Magia celebra il successo e l’onorificenza a Gabriel

Nella splendida cornice della Repubblica di San Marino, il Festival Internazionale della Magia, sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo da 25 anni, ha nuovamente incantato e stupito il suo affezionato pubblico. Alessandra Massi, responsabile comunicazione del Festival, è orgogliosa di annunciare il riconoscimento speciale conferito a Gabriel, ideatore ed organizzatore dell’evento, che ha reso possibile questa magica avventura. Durante la recente edizione del Festival, Gabriel ha ricevuto un prestigioso diploma di riconoscimento per il suo significativo contributo all’arte magica. Il diploma gli è stato consegnato dal Dott Giuseppe Mascolo, una delle figure di spicco della magia italiana e presidente del Club Magico Italiano, in segno di riconoscimento per il suo incessante lavoro e la passione con cui ha promosso la magia come forma d’arte.

Questo riconoscimento arriva a coronamento di un percorso lungo e ricco di successi che ha visto il Festival Internazionale della Magia di San Marino affermarsi come uno degli eventi più prestigiosi della Repubblica e l’evento magico più longevo e amato dal pubblico. Ogni anno, il festival attira maghi e appassionati da tutto il mondo, consolidando il suo posto come una delle manifestazioni più attese nel panorama magico internazionale.

“A nome dell’intera organizzazione e dei molti appassionati che ogni anno partecipano al festival, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Gabriel per la sua visione e dedizione. Questo riconoscimento non è solo un tributo al suo talento e alla sua passione, ma anche un’ispirazione per tutti noi nel perseguire l’eccellenza nell’arte magica,” afferma Alessandra Massi, evidenziando l’importanza dell’evento per la promozione culturale e turistica di San Marino.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si conferma non solo come una piattaforma di spettacolo e intrattenimento, ma anche come un luogo di incontro e scambio per professionisti e appassionati dell’arte magica, un evento che continua a stupire, ispirare e avvicinare le persone attraverso il fascino senza tempo della magia. Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale della Magia di San Marino e le prossime edizioni, si invita a visitare il sito ufficiale www.festivalinternazionaledellamagia.com e a seguire i nostri aggiornamenti sui social media.