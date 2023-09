San Marino. Il fiore “Libertas Mexican Dalia” celebra in un francobollo l’amicizia Messico San Marino

San Marino, 26 settembre 2023 – La nuova emissione di un francobollo da parte delle Poste San Marino e Divisione Filatelica Numismatica, celebra l’amicizia tra la Repubblica del Messico e quella della Libertà. L’iniziativa cade in occasione del quindicesimo anniversario dall’apertura di relazioni diplomatiche ufficiali, avvenuta nella primavera del 2008, tra i due Stati. Le relazioni fra San Marino e lo stato Messicano erano già state istituite a livello consolare nel secolo scorso: nel 1928 venne accreditato il primo console, nel 1966 si stabilirono relazioni ufficiali, nel 1968 il primo console Sammarinese venne accreditato in Messico, ma è dal 2008 che i due paesi decisero di innalzare le relazioni a livello ancora superiore.

Da oggi per i collezionisti o i semplici utenti postali è possibile acquistare i nuovi francobolli del valore di 2,45 euro l’uno. L’immagine, il bozzetto originale è della pittrice e illustratrice Monika Dattner, rappresenta un nuovo ibrido di fiore la Dalia “Libertas Mexican Dalia”. La nuova varietà di Dalia, in Messico è il fiore nazionale, è stata appositamente creata dal floricoltore Michele Silvestrin di Trevisana Sentier, su indicazione della Console Onoraria del Messico a San Marino, Mara Verbena.

La “Libertas Mexican Dalia” era stata presentata ufficialmente la scorsa primavera e utilizzata nell’aiuola in Piazza delle Nazioni Unite a San Marino Città, accompagnata da statua tipica di storie e cultura messicana, un Allebrijes in veste messicano/sammarinese. Evento svoltosi alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e dell’Ambasciatore Messicano in Italia e San Marino, Carlos Garcia De Alba.

“I fiori sono simboli universali di pace, amicizia, bellezza. Esprimono i sentimenti delle più belli delle persone. Sono lieta di avere contribuito nella mia doppia veste di Console Onoraria e di cittadina sammarinese alla creazione di una Dalia che esprime l’amicizia tra i due Paesi – spiega Mara Verbena – devo ringraziare la Divisione Filatelica Numismatica delle Poste di San Marino per la sua nuova emissione di un francobollo floreale. Con la stessa attenzione lo ha fatto nel 2011 in occasione della creazione di 3 nuovi ibridi di fiori dedicati alla Repubblica della Libertà” la Rosa di San Marino, il Garofano S.Agata e il Delphiniun Verissimo del Titano. Entrati anch’essi tra i simboli e le immagini che raccontano San Marino nel mondo”.