San Marino, il Golf Club celebra i suoi campioni nella tradizionale festa estiva

Nella suggestiva cornice della Terrazza da Giorgia Boutique, il San Marino Golf ha organizzato la consueta Festa del Golf, un appuntamento che unisce sport, riconoscimenti e convivialità. L’evento è stato l’occasione per premiare gli atleti distintisi in importanti competizioni federali e i partecipanti alle numerose gare svoltesi in Repubblica.

A fare gli onori di casa, due ospiti istituzionali d’eccezione: il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci e il Presidente del CONS Christian Forcellini, entrambi intervenuti per sottolineare l’impegno delle istituzioni a favore di questa disciplina.

Ciacci ha aperto la serata illustrando lo stato dei lavori di ampliamento del campo di Ca’ Montanaro, spiegando che l’intervento “permetterà un ulteriore sviluppo a vantaggio di tutti i praticanti e sarà un’attrazione anche per i turisti amanti del golf”.

A seguire, Forcellini ha ribadito il sostegno del Comitato Olimpico al movimento golfistico, “inteso non solo come pratica sportiva, ma anche come veicolo di aggregazione, benessere e fair play”.

Il Presidente della Federazione Golf, Emanuele Vannucci, ha poi ricordato i risultati più significativi della stagione: l’ottima prestazione della squadra composta da Giada Pelliccioni, Leone Franchi e Sampad Bartoletti Stella ai Campionati Italiani Under 14 disputati a luglio al Golf Club del Cervino e il recente ingresso nella classifica mondiale WAGR della diciassettenne Bianca Maria Gardini.

La serata, condotta con verve da Pino Cesetti, è stata scandita dalle premiazioni di piccoli e grandi golfisti protagonisti delle gare a 9 buche organizzate da Emmegi Academy e dal San Marino Golf Club. Un’attività che rappresenta una vera palestra per chi desidera cimentarsi anche in competizioni fuori territorio.

L’evento ha confermato la vitalità del movimento golfistico sammarinese, che può vantare un dato record: il club giovanile di San Marino è oggi il più numeroso d’Italia.