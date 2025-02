San Marino. Il Meeting del Titano si conferma un successo

La ventiduesima edizione del Meeting del Titano è andata in archivio con il solito successo di partecipazione a prestazioni. Oltre 700 atleti sono scesi nella vasca del Multieventi Sport Domus tra sabato e domenica per il primo test dell’anno in vasca lunga.

Tra questi, anche molti atleti della Nazionale Italiana, impegnati nella preparazione per i Campionati Italiani Assoluti di aprile a Riccione e per i Mondali di Singapore a luglio. Per gli atleti di casa, sotto gli occhi attenti del DT Luca Corsetti, si è trattato invece di un buon banco di prova nel cammino di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati che si terranno a maggio ad Andorra.

Per quanto riguarda le migliori prestazioni tecniche assolute, nel maschile si segnalano quella di Davide Marchello (Centro Sportivo Esercito) nei 400 stile libero, nuotati in 3.55.11 e di Christian Mantegazza (Team Trezzo Sport) nei 200 rana, chiusi in 2.14.05, mentre nel femminile si è distinta Noemi Cesarano (Time Limit Asd) negli 800 stile, con il crono di 8.35.47.

Buone prestazioni anche per gli atleti di casa, con Loris Bianchi che ha centrato il 3° posto negli 800 stile libero e ha fatto segnare buoni tempi anche nei 200, 400 e 1.500, Alessandro Rebosio che ha sfiorato il pass per Andora nei 100 e 200 delfino e Ilaria Ceccaroni, che ha nuotato il minimo per i Giochi nei 100 stile, ad un decimo dal suo personale, e ha vinto la sua batteria nei 200, a pari merito con la francese Tinker.

Giacomo Casadei ha risentito della mole di lavoro accumulata nell’ultimo periodo, mentre a livello giovanile buona la prova di Margherita Gregoroni nei 200 misti e nei 100 stile, dove ha migliorato il suo personale.

“In generale i nostri ragazzi hanno fatto delle buone prestazioni – il commento del Direttore Tecnico federale Luca Corsetti -. Per quanto riguarda il gruppo degli assoluti, bene Bianchi, Rebosio e la Ceccaroni, mentre Casadei è apparso un po’ più affaticato. Tra i giovani buone le prove di Gregoroni e Bertelli”.