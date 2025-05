San Marino. Il mercato invernale del Tre Fiori chiude col botto: il nazionale sammarinese Nicko Sensoli è gialloblù

Tornano al Tre Fiori i centrocampisti Falzetta e Raimondi, dal San Marino Calcio il nazionale Under19 Federico Domeniconi, dal Faetano l’Under21 Luca Terenzi

Il diesse Francesco Lo Russo: “Siamo soddisfatti di questi aggiustamenti e fiduciosi di poterci togliere belle soddisfazioni in questa stagione”

Nicko Sensoli: “Sono qui per giocare con continuità e contribuire a centrare gli obiettivi di squadra. Il mio ruolo? A supporto della punta, ma dal centrocampo in su mi piace fare tutto”

Il Tre Fiori si gode i nuovi arrivi di gennaio, in un mercato invernale chiuso dal direttore sportivo Francesco Lo Russo con un colpo da novanta. In gialloblù è arrivato il giocatore della Nazionale di San Marino, Nicko Sensoli, salito agli onori delle cronache di tutto il mondo per lo storico gol-vittoria in Nation League contro il Liechtenstein nell’aprile scorso.

“Quella è stata una soddisfazione incredibile – racconta il giocatore classe 2005 – di cui mi sono reso conto realmente solo con il passare dei giorni. Ma la cosa ancora più bella è non esserci fermati lì, perché a novembre con la Nazionale abbiamo poi conquistato altri record storici: sempre in Liechtenstein abbiamo in rimonta e fuori casa, cose mai avvenute prima. Insomma, abbiamo sfatato tanti tabù con la Nazionale portando grande entusiasmo a tutto il movimento sportivo sammarinese”.

Ora però sotto col Tre Fiori. “Mi è bastata una chiacchierata con la società e il mister per decidere di vestire questa maglia – prosegue Sensoli -. Avevo bisogno di giocare con continuità e quella del Tre Fiori è la scelta giusta: anche a me piace sempre andare in campo per vincere. Mi sono trovato veramente bene con i compagni già dal primo allenamento e sono sicuro che questa sarà una bella esperienza. Il mio ruolo? Dal centrocampo in su mi piace fare tutto, anche se il mio ruolo preferito è a sostegno della punta. Avere di fianco un attaccante forte come Prandelli, che ho incontrato l’anno scorso da avversario, è uno stimolo in più”.

Tra gli altri 4 arrivi di gennaio, in tre hanno già contribuito ai recentissimi poker vincenti serviti dal Tre Fiori a San Marino Academy e Libertas. È un gradito ritorno quello del centrocampista Lorenzo Falzetta, classe 2000, che dopo un anno in Calabria è tornato a vestire la maglia dei gialloblù di Fiorentino dopo la buona esperienza sul Titano di due anni fa. Insieme a lui, mister Danilo Girolomoni può contare su Federico Domeniconi, difensore sammarinese doc classe 2006, nel giro delle Nazionali giovanili (attualmente in Under19) che proviene dal San Marino Calcio e ha già maturato esperienza anche alla Vis Pesaro. Arriva invece dal Faetano il centrocampista classe 1999 Andrea Raimondi: anche per lui si tratta di un ritorno dopo una piccola parentesi in gialloblù nel 2019/2020. Sarà a disposizione del tecnico dalla prossima sfida di domenica contro la Fiorita: si tratta del nazionale Under21 Luca Terenzi, classe 2004, che proviene dal Faetano.

Il diesse Francesco Lo Russo, nel plasmare il Tre Fiori per la seconda parte di stagione, ha anche sfoltito la rosa di qualche petalo meno utilizzato: il difensore Luca Tomassoni che passa al Murata, il difensore Bruno Aguzzi, i centrocampisti Brayan Angelo D’Amico e Vincenzo Ruocco e l’attaccante Diego Marino.

“Siamo soddisfatti di questi aggiustamenti della rosa – spiega il direttore sportivo del Tre Fiori, Francesco Lo Russo – che sicuramente ci aiuteranno nel percorso di avvicinamento ai nostri obiettivi stagionali. Ringrazio i ragazzi che non fanno più parte del gruppo per quello che hanno saputo dare a questa squadra e approfitto per dare pubblicamente il benvenuto, o il bentornato, ai giocatori che si sono uniti alla rosa a disposizione di mister Girolomoni. Il gruppo è coeso e sta facendo vedere buone cose: la società è fiduciosa di potersi togliere belle soddisfazioni nella stagione in corso”.