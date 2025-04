San Marino. Il Ministro degli Affari Esteri di Malta sará il prossimo Oratore Ufficiale della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha il piacere di comunicare che l’Oratore Ufficiale, designato per la prossima Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, sarà il Ministro degli Affari Esteri ed Europei e del Commercio della Repubblica di Malta, Ian Borg, con il quale il Segretario di Stato intrattiene ottimi rapporti, in virtù delle eccellenti relazioni bilaterali.

Nello scorso mese di settembre, Beccari è stato ricevuto dal Ministro Borg in visita ufficiale, nel corso della quale è stata ampiamente richiamata e confermata la piena collaborazione a tutti i livelli e firmato un Memorandum d’Intesa sul rafforzamento delle consultazioni politiche.

Malta è un partner strategico per San Marino, che ha seguito e sostenuto attentamente il percorso di associazione all’Unione europea, offrendo la propria expertise attraverso confronti frequenti e costruttivi a livello bilaterale e multilaterale.

Oggi Malta detiene la presidenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), richiamandosi alla storica posizione di neutralità che caratterizza la sua politica estera, quale strumento per facilitare il dialogo e la cooperazione in questo particolare scenario multilaterale, in cui imperversano tensioni e conflitti.

Dal 2023 è inoltre entrata a far parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il biennio 2023\2024, avendo l’opportunità di dimostrare la propria leadership a livello internazionale e di affrontare questioni critiche per la pace e la sicurezza globale.

Nella stessa giornata del primo aprile, l’Oratore Ufficiale sarà insignito di un’alta Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

San Marino, 11 marzo 2024/1723 d.f.R.