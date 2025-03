San Marino. Il Moto Club Pennarossa sostiene Gabriel Tesini: il talento sammarinese pronto per la Red Bull MotoGP Rookies Cup

Il giovane talento sammarinese Gabriel Tesini, 16 anni, è pronto a fare il suo debutto nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, uno dei campionati di motociclismo più prestigiosi e ambiti al mondo. Per supportare questo passo importante della sua carriera, il Moto Club Pennarossa ha deciso di contribuire concretamente, offrendo un aiuto economico al pilota in vista della stagione 2025.

Un Gesto di Sostegno per il Futuro del Motociclismo

La cerimonia di consegna del contributo è avvenuta martedì 18 marzo, durante una cena sociale organizzata al ristorante Spingarda di San Marino Città, che ha visto la partecipazione dei membri del Moto Club Pennarossa. Questo gesto di solidarietà arriva in un momento cruciale per Tesini, che nel 2025 sarà impegnato nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, una serie che rappresenta una vetrina importante per i giovani piloti e che si corre in concomitanza con alcune tappe del Motomondiale, tra cui il Gran Premio di San Marino, previsto dal 12 al 14 settembre.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile del nostro supporto a Gabriel”, ha dichiarato il presidente del Moto Club Pennarossa. “Sappiamo quanto impegno e sacrificio richieda una carriera nel motorsport, specialmente per i giovani talenti che si affacciano a competizioni di livello mondiale. Siamo felici di essere al fianco di Gabriel in questo importante passo della sua carriera.”

Tesini: Un Talento in Crescita

Gabriel Tesini è stato selezionato per partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup dopo aver superato una severa selezione internazionale che ha visto la partecipazione di 120 piloti da tutto il mondo. Solo gli otto talenti più promettenti sono stati scelti, e tra loro c’era Gabriel, che rappresenterà San Marino in una serie che ha già visto il passaggio di grandi campioni del motociclismo mondiale, come Jorge Martin, Joan Mir, Johann Zarco e Pedro Acosta.

Nel 2025, oltre alla Rookies Cup, Tesini sarà impegnato anche nella European Talent Cup, dove affronterà la sua seconda stagione in una delle serie continentali più competitive. Grazie alla sua determinazione e al sostegno ricevuto, il giovane pilota sammarinese è pronto a sfidarsi a livello internazionale, con la speranza di continuare a crescere e fare bene.

Il Moto Club Pennarossa: Un Punto di Riferimento per il Motociclismo Sammarinese

Il Moto Club Pennarossa, fondato nel 2009, è una realtà consolidata nel panorama del mototurismo e del motociclismo sammarinese. Con circa un centinaio di iscritti, il club ha sempre sostenuto i giovani piloti e si è impegnato a promuovere la cultura del motorsport nel territorio. La collaborazione con Gabriel Tesini è solo l’ultima di una serie di iniziative volte a favorire la crescita e lo sviluppo dei talenti locali nel mondo delle due ruote.

“Il nostro obiettivo è quello di supportare chi, come Gabriel, ha talento e passione per il motociclismo. Vogliamo vedere sempre più giovani sammarinesi fare il loro ingresso nelle competizioni internazionali, e siamo orgogliosi di fare la nostra parte”, ha concluso il presidente del club.

Con il sostegno del Moto Club Pennarossa, Gabriel Tesini ha ora una base solida per affrontare una stagione che promette di essere ricca di sfide e soddisfazioni. L’intero movimento sportivo sammarinese guarda con speranza e orgoglio al futuro del giovane pilota, che sarà pronto a portare la bandiera di San Marino su alcuni dei circuiti più prestigiosi del Motomondiale.