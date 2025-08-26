San Marino. Il nemico è Repubblica Futura. Ipocrisia, Cricca e avvicinamenti sospetti alla Dc per un boccone governativo .. di Marco Severini

Ho notato, non solo ultimamente, che Repubblica Futura emerge come il vero nemico del buonsenso e della coerenza.

Il loro recente comunicato del 25 agosto 2025, pubblicato su San Marino RTV, non è altro che un attacco velenoso alla Democrazia Cristiana e al governo, camuffato da richiesta di trasparenza sul sistema bancario nazionale.

Ma chi credono di prendere in giro?

RF, con il suo passato macchiato da fortissime assonanze con la “cricca” di Grandoni-Guidi e Confuorti, cioè quella degli scandali finanziari che hanno travolto San Marino negli anni passati, ora si erge a paladina della moralità, criticando operazioni bancarie opache mentre, sottotraccia, si avvicina proprio alla DC che finge di combattere.

È tempo di smascherare questa farsa dove i suoi esponenti predicano bene ma razzolano malissimo.

Partiamo dai fatti: nel comunicato, RF si lamenta dell’articolo de “Il Sole 24 Ore” che rivela dettagli su acquisizioni bancarie, un privato con un investitore bulgaro, Cassa di Risparmio con un imprenditore maltese, accusando ingiustamente il Segretario di Stato per le Finanze di gestire i soldi pubblici in solitudine e opacità.

Chiedono trasparenza su Banca Centrale, sull’addendum UE (questo giustamente) e sulle relazioni con Banca d’Italia.

Suona nobile, vero?

Peccato che loro possano essere gli ultimi che possano farle e soprattutto si possano dimenticare convenientemente il proprio ruolo negli scandali passati.

Ricordiamo: negli anni della “cricca del Titano”, quel network di interessi opachi che ha coinvolto politici, banchieri e affaristi in operazioni dubbie come quelle di Asset Banca o del sistema creditizio collassato, esponenti legati a RF (o ai suoi predecessori come AP e UPR) non erano certo estranei. Ad esempio (ma ce ne possono essere a iosa) ricordate cosa successe con i decreti salvabanche di una sera di agosto 2017? Quando a tavolino fu eliminata Asset?

Come ho scritto in un mio editoriale su GiornaleSM del 20 gennaio 2025, “NICOLA, CAMBIA MESTIERE!”, RF ha dimostrato una propensione per le bugie e le distorsioni, attaccando gli altri per distogliere l’attenzione dai propri scheletri nell’armadio.



E non è un caso isolato: in “BUGIE, BUGIE E ANCORA BUGIE DA PARTE DI REPUBBLICA FUTURA” del 22 gennaio 2025, ho evidenziato come il partito usi la retorica per coprire incoerenze, proprio come ora con questo attacco alla DC.



Ma il colpo di scena è l’avvicinamento sotterraneo alla DC o a parte di essa! Mentre tutto il paese è in difficoltà con il debito pubblico causato anche dal governo di Adesso.SM!

Fonti attendibili, come discusso nel mio “Il Punto Politico” del 19 aprile 2024 su GiornaleSM, parlano di accordi nascosti tra RF e altre forze, inclusi patti di non aggressione che odorano di opportunismo.

Oggi, mentre RF spara a zero sulla gestione bancaria della DC, citando vendite silenziose di asset come Banca Kovanica e l’aumento del CdA di Cassa, si mormora di colloqui per future alleanze.

È ipocrisia pura: criticano la DC per operazioni segrete, ma non disdegnano di avvicinarsi a lei quando fa comodo.

E la “cricca”? RF ha avuto assonanze con quegli ambienti corrotti che hanno portato al crollo del sistema bancario, come ho analizzato nell’editoriale sul “crollo del sistema bancario sammarinese” su GiornaleSM.

Ora fingono di essere i salvatori, ma sono parte del problema. Se non il vero problema!

Questo attacco non è che un diversivo per nascondere l’assenza di un vero piano per San Marino.

Mentre la DC, pur con i suoi difetti, gestisce malamente l’Accordo di Associazione UE con Beccari, che sembra essere nel pallone e le relazioni internazionali, RF si limita a polemiche sterili ma furbescamente fa l’occhiolino a Beccari propio ora che è in difficoltà.

E’ PALESE CHE L’OBIETTIVO SIA IL GOVERNO, IL SISTEMA FINANZIARIO E PERCHÉ NO IL SISTEMA GIUDIZIARIO DEL PAESE.

Come ho scritto in “MORIREMO TUTTI DEMOCRISTIANI?” del 15 marzo 2024, il dominio DC è un male minore rispetto all’opportunismo di partiti come RF, che cambiano bandiera al vento.



E non dimentichiamo i “DUE PESI E DUE MISURE” di RF, come nel mio pezzo del 11 dicembre 2024, dove evidenzio il loro silenzio su scandali propri mentre puntano il dito altrove.

Cari esponenti di RF, i “rispondenti” del partito, da Nicola Renzi in giù, sono in difficoltà perché la vostra narrazione non regge.

Inutile nasconderlo avete legami con la cricca del passato ed ora vi avvicinate alla DC che attaccate, e usate la stampa per mascherare le vostre ambiguità.

Il nemico non è la DC o il governo: è Repubblica Futura, con la sua ipocrisia e con quello che ha fatto sta costando caro ai sammarinesi.

Tutti sappiamo chi siete come chi è l’amico telefonico di alcuni di voi.

Marco Severini – Direttore di GiornaleSM