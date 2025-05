San Marino. Il noto shoe designer italiano Marco Delli, in partnership con il  prestigioso produttore messicano di calzature Karosso, ha creato Titan Steps la sneaker ufficiale del Padiglione di San Marino a Expo  2025 Osaka

San Marino, 31 gennaio 2025 – Il team del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka indosserà Titan Steps, la calzatura nata dalla collaborazione tra Marco Delli e Karosso che celebra la fusione tra artigianato tradizionale e design innovativo, riflettendo lo spirito del patrimonio culturale e artistico di San Marino. Delli e Karosso si aggiungono quindi ai Gold Sponsor del Padiglione con grande soddisfazione del Commissario Generale Filippo Francini.

Nato a Los Angeles negli anni ’90, il marchio Marco Delli – specializzato in scarpe, giacche di pelle e accessori fatti a mano in Italia, con l’impiego di pellami di lusso e di metodi di trattamento moderni e unici – ha ottenuto il riconoscimento di celebrità come Lenny Kravitz, Elton John, Will Smith, Rod Stewart, Eva Mendes, Sharone Stone, Madonna. Marco Delli rende ogni pezzo un’opera d’arte concettuale da indossare.

Karosso è il marchio messicano leader a livello nazionale e internazionale nella produzione di calzature che, da oltre 30 anni, si dedica allo sviluppo di prodotti che aiutano gli atleti a migliorare le proprie prestazioni grazie a un perfetto equilibrio tra design, confort e qualità.

La visione creativa e brillante di Marco Delli unita all’esperienza manifatturiera e alle tecniche di produzione all’avanguardia di Karosso, ha dato luogo, per la calzatura realizzata per il Padiglione di San Marino all’Expo giapponese, a un design che coniuga l’estetica semplice con i materiali eco-friendly.

‘Titan Steps incarna eleganza, sostenibilità e comfort’ ha dichiarato Marco Delli. ‘Ispirata al Monte Titano, simbolo iconico di San Marino, Titan Steps rappresenta la forza, il patrimonio e lo slancio in avanti del Paese. Il nome evoca sia la grandezza della storia di San Marino sia i passi da gigante che sta compiendo verso un futuro sostenibile e innovativo con la partecipazione a Expo 2025 Osaka’.