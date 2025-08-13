San Marino: il Partito Socialista ringrazia i cittadini per il sostegno ai referendum

Il Partito Socialista ha espresso il proprio ringraziamento ai cittadini sammarinesi che, con attaccamento al Paese e senso democratico, hanno firmato i due quesiti referendari promossi dal Partito. Le firme raccolte consentono ora la presentazione ufficiale delle richieste relative sia all’Accordo di Associazione all’Unione Europea, sia alla modifica della legge che disciplina l’esercizio dell’Istituto Referendario.

“La folta partecipazione dei firmatari dimostra quanto siano sentiti i temi trattati e l’attenzione civica dei nostri concittadini quando sono in gioco gli interessi generali della Repubblica”, sottolinea il Partito Socialista in una nota.

Si ricorda che lunedì 18 agosto 2025, alle ore 20:45, presso la Sala Riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore (Ex International), si terrà un incontro rivolto a tutti coloro che hanno firmato i quesiti. Saranno illustrate le procedure e le tempistiche per la presentazione ufficiale dei referendum e sarà l’occasione per individuare i legali rappresentanti dei Comitati Promotori.

