San Marino. Il Partito Socialista sulla situazione politica alla luce degli ultimi accadimenti

La Segreteria del Partito Socialista si è riunita nei giorni scorsi per valutare gli sviluppi della situazione politica alla luce degli ultimi accadimenti.

La Segreteria ha preso atto del fatto che, a fronte di quanto successo per la nomina della Reggenza, l’iniziativa posta in essere da alcuni partiti di opposizione, relativamente alla presentazione di lettere di dimissioni dal Consiglio Grande e Generale, abbia indotto anche la maggioranza a porre fine alla lenta agonia dell’attuale Governo.

Si tratta del secondo fallimento della maggioranza nell’attuale legislatura. Ciò sta a significare che la strategia adottata per tirare avanti a tutti i costi con un “governicchio” frutto di giochi illusionistici, attraverso i quali sono stati creati partiti artificiali, formati da personaggi discussi e discutibili, non ha pagato e ha portato al naufragio definitivo in occasione della nomina della Reggenza per il semestre Aprile/Ottobre 2024.

La Segreteria P.S. ribadisce la scelta maturata mesi addietro di affrontare le prossime elezioni, fissate per il 9 giugno 2024, assieme ai Compagni di Libera in un’unica lista, al fine di fornire al Paese un contributo programmatico autenticamente Socialista e Riformista, di cui si sente l’esigenza, attraverso il quale realizzare il necessario cambiamento per garantire alla nostra Repubblica sviluppo democratico, economico e sociale.

La Segreteria Socialista ritiene che il nostro schieramento (Libera- PS e PSD), di fronte alla complicata fase politica venutasi a creare, debba ricercare il confronto programmatico e le necessarie convergenze con le altre forze politiche, al fine di dare vita ad alleanze solide e credibili, tese a non far correre rischi al Paese e a risolvere i numerosi problemi che stanno di fronte ai cittadini sammarinesi.

La Segreteria del Partito Socialista invita dunque aderenti e simpatizzanti a mobilitarsi e a sostenere l’azione del Partito più longevo di San Marino, che altri volevano chiudere mentre l’attuale dirigenza l’ha rigenerato con coerenza, onestà e chiarezza di posizioni che hanno contribuito a creare gli odierni scenari politici.

Nelle prossime settimane il Partito Socialista svolgerà una serie di interventi pubblici, al fine di intensificare il contatto con la popolazione.

San Marino, 22 marzo 2024

LA SEGRETERIA