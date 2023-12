San Marino. Il PDCS tira le somme del 2023

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (Pdcs) ha tirato le somme dell’anno 2023, sottolineando il proprio senso di responsabilità specialmente dopo la crisi governativa causata dall’uscita di Rete dal Governo. Il segretario politico Gian Carlo Venturini ha enfatizzato l’impegno del partito nel garantire la stabilità dei conti pubblici e nel fornire supporto alle famiglie e alle fasce più deboli, attraverso misure come il rinnovo dei contratti pubblici e gli interventi di assestamento. Il Pdcs si impegna anche a coinvolgere tutte le forze politiche del Paese per continuare il percorso verso l’Unione Europea. In vista delle prossime elezioni, il partito mira a mantenere l’attuale maggioranza e ad allargare la collaborazione con altre forze politiche. I leader del Pdcs riflettono su un periodo di difficoltà superate, portando San Marino verso una maggiore stabilità finanziaria e reputazione internazionale.