San Marino. Il Piccolo: Giovedì 23 gennaio pizza gourmet a soli 10€!

Questo giovedì 23 gennaio, non perdere l’occasione: pizza gourmet a solo 10€!

Una rivisitazione irresistibile della Carbonara, con Uovo Poché per un tocco ancora più cremoso e goloso!

– LA BASIC

La Margherita come non l’hai mai assaporata: Mozzarella di Bufala e Prosciutto Crudo di Parma, per una combinazione sublime.