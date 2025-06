San Marino. Il pilota bolognese di F1 Andrea Kimi Antonelli si è diplomato presso l’Istituto tecnico per finanza e marketing “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Dopo aver conquistato il suo primo podio in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli centra anche un altro importante traguardo: la maturità. Il giovanissimo talento della Mercedes, classe 2006, residente nella Repubblica di San Marino si è ufficialmente diplomato presso l’Istituto tecnico per finanza e marketing “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Antonelli attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso una storia con una semplice ma eloquente parola: “Promosso!”, accompagnata da una foto che lo ritrae con la tradizionale corona d’alloro in testa, simbolo della fine del percorso scolastico.

Il pilota bolognese ha sostenuto l’orale dell’esame di Stato nella mattinata del 23 giugno, rimandando ogni festeggiamento per il prestigioso 3° posto conquistato nel GP del Canada lo scorso 15 giugno proprio per concentrarsi sugli studi. Un gesto che dimostra, oltre al talento in pista, una grande maturità anche fuori dal circuito.

Ora per Kimi è tempo di pensare alla prossima sfida: domenica 29 giugno sarà di nuovo al volante per il GP d’Austria al Red Bull Ring, pronto a confermare il suo momento d’oro sia dal punto di vista sportivo che personale.

Con la maturità in tasca e un futuro luminoso davanti a sé, Andrea Kimi Antonelli continua a far parlare di sé: talento, impegno e determinazione sono le qualità che lo stanno già rendendo una delle promesse più brillanti del motorsport internazionale.