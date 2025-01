San Marino. Il portiere Michele Nardi dice nuovamente sì al Tre Fiori

“Qui mi sono sentito subito in famiglia e mi fa molto piacere poter proseguire a giocare per questa società. Iniziamo questa nuova stagione con tanto entusiasmo e voglia di riconquistare l’Europa”

Entusiasmo e tanta voglia di conquistare l’Europa. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Tre Fiori e il portiere Michele Nardi a rinnovare l’accordo: l’esperto numero 1 romagnolo difenderà la porta gialloblù anche nella stagione che inizierà ad agosto.

“Sono contento di essere rimasto al Tre Fiori – dice Nardi -. Personalmente in questo gruppo mi sono sentito subito in famiglia e mi fa molto piacere poter proseguire a giocare per questa società. Il lavoro da fare sarà tanto, ma iniziamo questa nuova stagione con grande entusiasmo e voglia di riconquistare l’Europa. Inutile negarlo, non si può parlare di stagione positiva se al Tre Fiori non conquisti un posto nelle qualificazioni alle Coppe europee e così purtroppo è stato l’anno scorso. E dire che avevamo anche iniziato bene, forse addirittura oltre le aspettative, ma abbiamo avuto un brutto calo ed è stato faticoso riprendere la corsa verso le prime posizioni. Questa però è acqua passata: ora ripartiamo con un allenatore e un gruppo tutto nuovo e non vedo l’ora di iniziare”.

La società si è rafforzata e rinnovata, la squadra riparte da figure chiave come Censoni, Dolcini, Bernardi e Ciccione ed è pronta ad aggiungere importanti tasselli di qualità. Ci sono tutti gli ingredienti per dare fastidio alle attuali big? “Sono tutti segnali positivi – conferma Michele Nardi -, che dimostrano come la società di Fiorentino abbia sempre voglia di crescere e migliorarsi e lavori seriamente per farlo. Normale che dopo una stagione in chiaroscuro vengano fatte delle scelte abbastanza radicali: la società sta dimostrando di non avere timore di osare per ottenere il massimo. Certo, ci sarà da ricostruire il gruppo, ma mister Girolomoni ha grande entusiasmo e sono certo che tutti insieme potremo tornare a competere fino in fondo per gli obiettivi, entrando nel gruppo delle squadre più quotate. Ce la metteremo tutta per far sì che diventi l’annata giusta per tornare a far sventolare la bandiera gialloblù in Europa”.