San Marino. Il Premio del ROTARY alla Professionalità 2025 sarà conferito all’Avv. LUIGI LONFERNINI. Un percorso esemplare al servizio del Diritto, delle Istituzioni e della Comunità

Il Rotary Club San Marino è lieto e onorato di annunciare che il Premio Rotary alla Professionalità 2025 sarà conferito all’Avvocato Luigi Lonfernini, personalità di assoluto rigore morale e protagonista autorevole del panorama politico, giuridico ed economico e della comunità della nostra Repubblica.

Istituito nel 1992, il Premio Rotary alla Professionalità viene conferito a sammarinesi che, nel proprio ambito d’elezione, si siano distinti per integrità, competenza e dedizione, incarnando con coerenza e spessore i valori del “servire al di sopra di ogni interesse personale”, fondamento dell’etica rotariana. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla 25ª edizione, sarà consegnato lunedì 5 maggio 2025 nel corso della conviviale organizzata presso l’Hotel Cesare alla presenza di Autorità Istituzionali, gentili ospiti e soci del Club.

Avvocato, notaio, statista e uomo di cultura, Luigi Lonfernini ha dedicato la propria esistenza al bene pubblico, distinguendosi per competenze giuridiche, umanità, dedizione, rigore e passione civile. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha esercitato per decenni l’attività forense e notarile nella Repubblica, guidando l’Ordine degli Avvocati e Notai, la Consulta dei Liberi Professionisti e l’Istituto Giuridico Sammarinese, e presiedendo Banca Agricola Commerciale S.p.A. in un ruolo di primo piano nello sviluppo economico e finanziario del Paese.

Lonfernini ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di rilievo: Consigliere e Segretario di Stato dal 1964, e per due volte Capitano Reggente (1971 e 2001). Il suo impegno è stato costantemente orientato alla promozione della civiltà del diritto e del bene comune, sempre con spirito di servizio e alto senso delle Istituzioni.

La sua intensa attività accademica e culturale – attestata da numerosi studi e dall’insegnamento presso la Scuola di Perfezionamento in Studi Giuridici Sammarinesi – completa il profilo di una figura che sa coniugare sapere e impegno, divenendo un autorevole punto di riferimento per la vita giuridica, istituzionale e culturale del Paese.

Con il suo esempio di coerenza, rettitudine e passione civile, l’Avv. Luigi Lonfernini personifica in modo esemplare i valori fondanti del Rotary International, rendendo onore alla Repubblica di San Marino e rappresentando, per le generazioni presenti e future, un modello di servizio e responsabilità.

Negli anni, il Premio Rotary alla Professionalità è stato assegnato al primario chirurgo dottor Italo Rossini (1992), al ceramista prof. Luigi Masi (1994), a monsignor Luigi Donati (1995), agli imprenditori Guerrino Colombini e Italo Tonelli (1996), al giudice Lamberto Emiliani (1998) e al fisico nucleare prof. Luciano Maiani (1999). Il nuovo millennio si è aperto invece con l’insegnante prof.ssa Pina Rossini Arzilli (2000); a seguire il medico anestesista dott. Eugenio Meloni (2001), la maestra Alceste Preda Ferri (2002), monsignor Giuseppe Innocentini (2003), l’italianista prof. Giuseppe Rossi, fondatore della Federazione Balestrieri (2004), il chirurgo prof. Giovanni Galassi (2005), l’artigiano ceramista Libero Cellarosi (2009), l’ingegnere strutturista e impiantista Paolo Pietro Albertini (2012), il maestro clarinettista Italo Capicchioni (2013), il dottor Ferruccio Casali, dirigente del laboratorio analisi (2015) e padre Ciro Benedettini (2016). Negli ultimi anni sono stati premiati il maestro musicista Fausto Giacomini (2017), l’imprenditrice Simona Michelotti (2018), il ristoratore Pier Giovanni Righi (2019), il primario di medicina generale Prof.ssa Maria Loredana Stefanelli (2021), il calciatore Massimo Bonini (2022), il professor Cristoforo Buscarini (2023) e il commediografo Stefano Palmucci (2024).

Rotary Club San Marino, 1° maggio 2025