SAN MARINO. IL PRESUNTO AVVELENATORE DEI CANI NON E’ STATO ARRESTATO, MA DENUNCIATO A PIEDE LIBERO

La notizia dell’arresto del presunto avvelenatore dei cani è falsa. La smentita viene addirittura da Rtv, che come affermato aveva diffuso anch’essa la notizia dell’arresto. Ecco cosa scrive: ”

Diversamente da quanto riportato da alcuni quotidiani, e ripreso anche dal sito RTV, la persona fermata nella serata di ieri, al termine di un’attività congiunta tra Polizia Civile e Gendarmeria, non è stata arrestata. Si tratta dell’uomo – un ultraottantenne già noto alle forze dell’ordine – sospettato di essere il responsabile degli avvelenamenti di cani che hanno allarmato la cittadinanza, in particolare nella zona di Fiorentino, dove solo negli ultimi giorni cinque animali sono stati ritrovati in gravi condizioni dopo aver ingerito bocconi sospetti.

L’uomo è stato condotto al comando della Polizia Civile per essere ascoltato nell’ambito delle garanzie di legge e, al termine dell’interrogatorio, è stato denunciato a piede libero. A suo carico vi sarebbero elementi indiziari, emersi da un incrocio tra le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati raccolti in episodi precedenti.

Resta alta l’attenzione degli inquirenti e si attendono a breve comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sammarinesi. Intanto, la Polizia Civile rinnova l’invito alla popolazione a vigilare con attenzione durante le passeggiate con i propri animali, soprattutto nelle aree dove sono stati segnalati gli avvelenamenti. Fonte RTV