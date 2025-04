San Marino, il PSD interroga il Governo sull’aumento di chiamate indebite e la sicurezza dei dati personali

Se il Governo è a conoscenza del fenomeno delle chiamate indebite e se sono stati avviati accertamenti per comprenderne l’origine e la portata.

Se l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali è coinvolta nell’analisi di questi episodi e se sta monitorando la situazione per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Se esistono sospetti o prove di una fuga o vendita di dati personali, e se sono state avviate indagini per verificare eventuali responsabilità.

Se le normative attuali sulla protezione dei dati sono sufficienti per prevenire e contrastare questi fenomeni, e se sono previsti aggiornamenti normativi.

Se le forze di polizia dispongono degli strumenti necessari per affrontare situazioni tecnologicamente avanzate come quelle in esame, e se occorre potenziare le capacità operative.