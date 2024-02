San Marino. Il Psd sia capofila di una transizione veramente popolare… di Tancredi Falconeri   

Il sindacato ha dei dubbi sugli investimenti dall’Arabia.

Allo stesso tempo il bollettino di statistica dice che gli Statali sono aumentati di 244 unità. Sempre dal bollettino viene fuori che la maggior parte delle imprese sul nostro territorio ha piccole dimensioni, infatti il 93,2% del totale ha meno di 10 addetti e il 47,9% ha un numero di dipendenti pari a 0. Sempre in questi giorni continua a fare parlare di sé la questione delle auto con la stretta dell’Iva da parte dell’Italia. È un vero e proprio casino ragazzi, ma vi rendete conto che questo governo ci ha riportato in una economica opaca? Io non so davvero come con queste premesse si voglia entrare in Europa.

Non si vede all’orizzonte qualcosa che possa sembrare davvero sviluppo.

Le uniche proposte sono i razzi lunari di Fabio Righi, che dopo le ultime uscite ha forse capito che è meglio cambiare argomento, perché i sammarinesi alle elezioni potrebbero pensare di mandare lui e il suo partito sulla luna e lasciarli fuori dal nostro Consiglio! Io penso che sia sbagliato dire sempre no a tutti i progetti che vengono proposti ma le proposte devono essere sensate.

Io non vedo una programmazione ma solo interventi spot fatti per fini elettorali e slogan che ormai però i sammarinesi non si bevono più perché ne hanno sentite troppe.

Mi pare che si parli di tante cose anche le più assurde ma non si tocchino i problemi veri delle persone.

Sono dell’idea che si deve trovare una quadra politica per l’oggi e per il domani, con una componente più forte socialista e di sinistra per portare avanti politiche sociali in un momento molto difficile per tante famiglie, con tante che si devono rivolgere alla Caritas purtroppo.

Amici che fino a ieri vivevano dignitosamente e ora fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Mi appello alla Democrazia Cristiana, più impegnata con le poltrone e a risolvere i problemi delle banche invece che della cittadinanza.

I democristiani dovrebbero promuovere una futura maggioranza forte e coesa con all’interno un’anima non populista come oggi ma bensì popolare.

Il Psd potrebbe e dovrebbe fare da capofila e governare questa transizione aprendo a quelle forze che condividono i suoi valori, che non sono certo Motus Liberi o la stessa Ar che con i Berti dentro, di sinistra ha ben poco!

Gli elettori altrimenti non capirebbero e i risultati elettorali sarebbero disastrosi.

Tancredi Falconeri