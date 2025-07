San Marino, il rapper Personal conquista il podio al Festival di Castrocaro: terzo posto con “Profilo Privato”

Emozione, determinazione e un sogno d’infanzia diventato realtà: il rapper sammarinese Personal ha centrato un risultato storico per la scena musicale della Repubblica, classificandosi terzo alla 67esima edizione del Festival di Castrocaro, trasmessa in prima serata su Rai 2.

Con il brano “Profilo Privato”, l’artista è riuscito a salire sul podio di una delle manifestazioni musicali più longeve d’Italia, lasciandosi alle spalle centinaia di candidati provenienti da tutto il Paese. Sul gradino più alto è salita Melissa Agliottone, giovanissima cantante di soli 14 anni – la più giovane vincitrice nella storia del festival – seguita da Kashmere, secondo classificato.

Il percorso di Personal, già tra i dieci finalisti annunciati nei giorni precedenti, è stato segnato da un intenso vissuto artistico e personale: dalle selezioni iniziali, passando per audizioni, viaggi, prove e condivisioni, fino alla serata conclusiva che ha illuminato il palco e coronato un cammino carico di significato.

Dopo la finale andata in onda ieri sera, il rapper ha affidato ai social un messaggio carico di riconoscenza. Ha ricordato ogni fase dell’avventura con gratitudine, sottolineando il legame umano nato con gli altri concorrenti, al di là della competizione. Il ringraziamento è andato anche al vocal coach Luca, al manager Giuliano, allo staff del festival e, in particolare, alla madre, il cui sogno – ha raccontato – era proprio quello di calcare quel palco: “Quella sera, eri con me”, ha scritto, facendo intendere che questo traguardo è anche suo.

Tra i ricordi che l’artista porterà con sé ci sono le notti al Grand Hotel, l’adrenalina, le luci, l’emozione del palco. Un’esperienza che, come ha sottolineato lui stesso, rappresenta “ciò che ho sempre sognato da bambino”, nella speranza che sia solo il primo capitolo di un percorso ancora tutto da scrivere.

Il suo post integrale affidato ad Instagram:

3° posto al Festival di Castrocaro?

Una frase che non basta a raccontare tutto quello che ho vissuto in questo periodo, fin dalle prime audizioni, passando per le varie tappe, i viaggi, le prove, le emozioni.

Porto nel cuore ogni persona conosciuta in questo percorso, ragazzi e ragazze con cui si è creato un legame vero, nonostante fossimo “avversari”.

Voglio bene a ognuno di loro.

Grazie anche a tutto lo staff, sempre presente, accogliente, pronto ad aiutarti e a farti sentire a casa.

La notte al Grand Hotel, l’attesa, l’adrenalina, le luci, il palco… tutto stupendo in ogni particolare.

Ringrazio il mio vocal coach Luca, che con una pazienza e professionalità illimitata mi ha guidato fino a darmi la sicurezza giusta per riuscire a esibirmi su quel palco.

Ringrazio il mio manager Giuliano per il sostegno, per tutto quello che fa per me e per riuscire a rimettermi sulla retta via quando ho i miei momenti di testardaggine.

Più di tutti, ringrazio mia mamma.

Senza di lei, molto probabilmente, non farei nemmeno musica.

È da sempre la mia colonna portante, la persona che mi ha dato tutto e a cui io vorrò restituire il triplo.

Ricordo ancora quando mi diceva che il suo sogno da piccola era quello di cantare sul palco del Festival di Castrocaro…

Ricordati che io sono una tua creazione, e che quella sera, su quel palco, tu eri con me.

Quindi Ma, alla fine ce l’hai fatta ?

Sono grato per ogni cosa.

Per i complimenti sinceri del pubblico.

Per l’affetto di chi, dopo l’esibizione, mi ha fermato per una foto, una firma, una dedica.

Per la stima ricevuta da artisti come Clementino, Serena Brancale e tanti altri.

Tutto questo è ciò che ho sempre sognato da bambino.

E spero davvero che sia solo l’inizio.

Grazie a tutti ????