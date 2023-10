San Marino. Il riassunto Dire di quanto è successo questa mattina in Consiglio Grande e Generale

Il conflitto israeolo-palestinese, il Report dell’Fmi, l’intesa con l’Arabia saudita per possibili investimenti sull’aeroporto di Torraccia, e ancora, gli aggiornamenti -con l’archiviazione- dell’indagine in cui e? stato coinvolto suo malgrado il Segretario di Stato Federico Pedini Amati sono alcuni dei temi sollevati nel corso del comma comunicazioni nella prima giornata di lavori consiliari. In apertura, il messaggio di saluto dei Capitani Reggenti Filippo

Tamagnini e Gaetano Troina che tra l’altro hanno rivolto un invito ai consiglieri a svolgere il proprio mandato con senso del dovere e rispetto istituzionale, un invito a cui si sono richiamati con favore numerosi consiglieri nei loro interventi.

In particolare, sulla situazione in Guerra Santa il movimento Rete presenta un Ordine del giorno per esprimere solidarieta? “al popolo di Israele e a tutti i civili vittime della violenza terroristica di Hamas, cosi? come al popolo palestinese sottoposto a pesanti ritorsioni militari”; e per proporre la Repubblica di San Marino “quale sede imparziale e permanente per la costruzione di un dialogo di pace”, infine per dare mandato al Congresso di Stato di sostenere in ogni sede internazionale “la soluzione dei due Stati, riconoscendo cosi? il diritto all’autodeterminazione, all’indipendenza e alla liberta? del popolo palestinese, parallelamente al diritto all’esistenza e alla sicurezza dello Stato e del popolo israeliano”. La volonta? espressa a livello bipartisan e? quella di giungere a un Odg il piu? condiviso possibile su cui i gruppi sono impegnati al confronto per una mediazione sul testo. Dire