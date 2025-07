San Marino. Il riepilogo di quanto è avvenuto a Fiorentino fino all’estremo gesto compiuto da un giovane sammarinese

Un giovane sammarinese ha compiuto un gesto estremo nel pomeriggio di lunedì, poche ore dopo essere stato dimesso dall’Ospedale di Stato. Il ragazzo era stato soccorso nella notte tra domenica e lunedì, in stato soporoso, durante una festa privata che si stava svolgendo in un’abitazione a Fiorentino.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Polizia Civile, l’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione per un malore. All’arrivo degli agenti, il giovane è stato trovato privo di sensi, circondato da una dozzina di coetanei, alcuni dei quali cittadini stranieri. L’ambiente è apparso subito sospetto: durante i controlli sono state rinvenute sostanze stupefacenti, successivamente poste sotto sequestro. Alcuni presenti sono risultati positivi ai test tossicologici effettuati sul posto o in seguito.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Stato, dove è rimasto ricoverato per circa 36 ore. Dopo un primo miglioramento delle condizioni, i sanitari ne hanno disposto la dimissione nella mattina di lunedì 1° luglio. Ma il sollievo è durato poco: nel corso del pomeriggio, il giovane si è tolto la vita, lasciando sgomenti familiari, amici e l’intera comunità sammarinese.

La tragedia ha posto molte domande nell’opinione pubblica, non solo per la giovane età della vittima ma anche per le circostanze in cui si è consumato il dramma. La Polizia Civile prosegue le indagini per chiarire tutti gli aspetti legati alla festa, con particolare attenzione alla presenza e al consumo di droghe, e per verificare eventuali responsabilità di terzi.

Nel rispetto della sensibilità del caso, e per tutelare la privacy della famiglia, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sull’identità del giovane. Le autorità invitano a evitare speculazioni e a lasciare spazio al cordoglio.